Станислав Черчесов: «Сборная России — это не Москва, а вся страна. Не отказываемся от поездок по нашим городам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каких городах пройдут матчи национальной команды во время отбора к Евро-2020. Также 55-летний специалист поделился мнением по поводу планов на следующие матчи.

«У нас осталось несколько стадионов. Это Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, и где-то еще мы пока не играли. Мы уже говорили, что сборная — это не Москва, а вся страна. Надо четко понять, какая логистика. Допустим, в ноябре можно провести матч Россия — Бельгия в Москве, но никто не знает, какая будет погода. Есть хорошие стадионы в Краснодаре, в Питере. Поэтому нам надо понять, где играем, как играем, как лететь, где ближе и так далее. Мы не отказываемся от поездок по нашим городам, тем более, как я сказал, осталось несколько стадионов, где ещё не играли. Другое дело, что речь идет об отборочных матчах, здесь не до каких-то сантиментов.

Как я буду строить игру сборной России? Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре, для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч», — подытожил Станислав Саламович.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до лета 2020 года. Напомним, в отборочной группе к ЧЕ сборная России сыграет против Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Пять против одного. Какой счет есть у сборной России к соперникам по отбору Евро-2020

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ