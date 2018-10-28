Фернандо пропустит около двух недель из-за повреждения

Полузащитник «Спартака» Фернандо не полетел в Казань на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина». Бразилец получил травму.

Хавбек получил повреждение в матче Лиги Европы против «Рейнджерс», у него диагностировано воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. На возвращение в строй Фернандо может потребоваться до двух недель.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил 1 мяч отдал две голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»