Фернандо пропустит около двух недель из-за повреждения

Полузащитник «Спартака» Фернандо не полетел в Казань на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина». Бразилец получил травму.
Хавбек получил повреждение в матче Лиги Европы против «Рейнджерс», у него диагностировано воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. На возвращение в строй Фернандо может потребоваться до двух недель.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил 1 мяч отдал две голевые передачи.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Спартака»