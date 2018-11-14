Давид де Хеа отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не достиг договоренности с вратарем Давидом де Хеа относительно продления действующего соглашения. Испанец выступает за манкунианцев с 2011 года.

Испанский голкипер отказывается вести переговоры с клубом, поскольку недоволен результатами команды в последнее время. Если стороны так и не придут к соглашению, то де Хеа сможет бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед» уже летом 2020 года. Также возможен вариант, при котором «красные дьяволы» расстанутся с ним раньше, чтобы получить прибыль с его продажи.

Контракт де Хеа с манкунианцами рассчитан до окончания нынешнего сезона, однако в нем прописана опция продления на год. Ранее сообщалось, что в услугах голкипера заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

David De Gea

Давид де Хеа провел всего 1 сухой матч в первых 7 турах сезона-18/19

Давид де Хеа

«ПСЖ» следит за переговорами по контракту де Хеа и готов выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед»

Моуринью

Жозе Моуринью: «Не уверен, что Давид де Хеа продлит контракт с «Юнайтед»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 