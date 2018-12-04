Антуан Гризманн о «Золотом мяче»: «Вероятно, Лига чемпионов важнее чемпионата мира»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался на церемонии перед вручением «Золотого мяча»-2018. Награда досталась хорвату Луке Модричу.

«Я в своей стране, я рад здесь оказаться. Это хороший вечер, и я хочу им насладиться. Посмотрим, как распределятся голоса. Я рад оказаться здесь. Жаль, что не все приехали, но для меня это важное мероприятие.

Будет стыдно, если приз не достанется французу. Вероятно, Лига чемпионов важнее чемпионата мира. Посмотрим», – сказал Гризманн перед тем, как Модрича объявили победителем.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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