Антуан Гризманн о «Золотом мяче»: «Вероятно, Лига чемпионов важнее чемпионата мира»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался на церемонии перед вручением «Золотого мяча»-2018. Награда досталась хорвату Луке Модричу.

«Я в своей стране, я рад здесь оказаться. Это хороший вечер, и я хочу им насладиться. Посмотрим, как распределятся голоса. Я рад оказаться здесь. Жаль, что не все приехали, но для меня это важное мероприятие.

Будет стыдно, если приз не достанется французу. Вероятно, Лига чемпионов важнее чемпионата мира. Посмотрим», – сказал Гризманн перед тем, как Модрича объявили победителем.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca