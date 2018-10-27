Хулен Лопетеги: «Надеюсь, буду дышать и после класико»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хулен Лопетеги

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 10-го тура Ла Лиги. «Сливочные» встречаются с «Барселоной».

О том, что это самый важный матч в его карьере

«Матчу «Реал» – «Барселона» нет равных: самый высокие ожидания и наивысший уровень».

О том, что будет после класико

«Надеюсь, буду дышать и после класико. Не думаю, что умру. У всех есть по 100% энергии, вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы помочь моей команде».

Об отсутствии Месси

«Мы фокусируемся на игре, думая о себе: как выжать максимум из собственных преимуществ. И когда мы играем, то в любом случае должны хорошо обороняться, независимо от того, есть игрок в составе команды соперника или нет», – сказал Лопетеги.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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