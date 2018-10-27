Дженнаро Гаттузо: «Милан» получил две пощечины, но мы не мертвы»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 10-го тура серии А с «Сампдорией». Ранее «Милан» проиграл два матча подряд: «Бетису» в Лиге Европы и «Интеру» в чемпионате Италии.

«У «Сампдории» очень надежная оборона, они пропустили лишь четыре гола. Нам нужно сыграть хорошо, чтобы создавать им проблемы. У них отличный тренер Марко Джампаоло, его команда хорошо организована. Мы получили две пощечины, но мы не мертвы. Я тоже не умер и не похоронен, некоторые из вас должны понять это. Больно проигрывать, но я знаю, сколько могу еще дать этому клубу.

Мы пробовали как схему в три защитника, так и в четыре, играли с двумя форвардами: пробовали 4-3-3, с 3-5-2. Завтра увидим, в каком направлении движемся. На данный момент мы не наслаждаемся нашим футболом. Мы просто страдаем, и нам нужно снова получать удовольствие от игры.

Больше никаких оправданий, мы все должны взять ответственность на себя. Если мы всегда будем искать оправдания, мы останемся на месте. «Бетис» уничтожил нас с точки зрения качества, это разочаровывает меня, но я никогда не переставал верить в своих игроков. Завтра я хочу увидеть 23 льва. Я даже не беспокоюсь о тактике, я просто хочу увидеть как 23 бешеных пса хотят проявить себя. Я хочу видеть энергию и страсть», – сказал Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»