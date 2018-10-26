Антонио Конте вновь может вести переговоры с другими клубами

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о расторжении контракта. Соглашение продолжало действовать, несмотря на его отставку минувшим летом.

Теперь итальянский специалист имеет право вести переговоры с другими клубами. Одним из возможных мест продолжения карьеры Конте является мадридский «Реал», об интересе к тренеру которого сообщалось ранее. Также экс-наставник «Челси» может возглавить «Милан».

Напомним, Конте был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси» в июле, однако клуб не стал разрывать с ним контракт из-за крупной неустойки, прописанной в соглашении.

Место специалиста занял его соотечественник Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»