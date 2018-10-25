Олег Кононов расторгнет контракт с «Арсеналом» после ближайшего тура РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов расторгнет контракт с клубом. Это произойдет после ближайшего матча в РПЛ, сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Уже после ближайшего тура в РПЛ «Арсенал» и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к «Спартаку», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ближайший матч в чемпионате России «Арсенал» проведет 27 октября против «Оренбурга».

Ранее Илья Казаков сообщал, что «Спартак» может объявить о назначении Кононова уже сегодня.

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»