Олег Кононов расторгнет контракт с «Арсеналом» после ближайшего тура РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов расторгнет контракт с клубом. Это произойдет после ближайшего матча в РПЛ, сообщил инсайдер Нобель Арустамян.
«Уже после ближайшего тура в РПЛ «Арсенал» и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к «Спартаку», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ближайший матч в чемпионате России «Арсенал» проведет 27 октября против «Оренбурга».
Ранее Илья Казаков сообщал, что «Спартак» может объявить о назначении Кононова уже сегодня.
Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна