Московский «Спартак» договорился о контракте с новым тренером

Автор: Владимир Шевелев 0

Олег Кононов

По информации источника, «Спартак» договорился с новым тренером. Им должен стать Олег Кононов из тульского «Арсенала».

Срок соглашения составит один год – то есть до конца текущего сезона. В то же время нерешенным остается вопрос расставания тренера с тульским «Арсеналом», где специалист работает главным тренером.

Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации – вероятно, красно-белым предстоит платить компенсацию.

Напомним, в минувшем туре «Спартак» уступил как раз «Арсеналу» (2:3), после чего Массимо Каррера был уволен.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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