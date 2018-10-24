Московский «Спартак» договорился о контракте с новым тренером

По информации источника, «Спартак» договорился с новым тренером. Им должен стать Олег Кононов из тульского «Арсенала».

Срок соглашения составит один год – то есть до конца текущего сезона. В то же время нерешенным остается вопрос расставания тренера с тульским «Арсеналом», где специалист работает главным тренером.

Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации – вероятно, красно-белым предстоит платить компенсацию.

Напомним, в минувшем туре «Спартак» уступил как раз «Арсеналу» (2:3), после чего Массимо Каррера был уволен.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»