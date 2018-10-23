Евгений Бушманов уволен из молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов покидает свой пост. Специалист договорился о расторжении контракта с РФС по соглашению сторон.

«Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении.

Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе 2017 года. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»