Евгений Бушманов уволен из молодежной сборной России

Автор: Владимир Шевелев 0

Евгений-Бушманов

 

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов покидает свой пост. Специалист договорился о расторжении контракта с РФС по соглашению сторон.

«Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении.

Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе 2017 года. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт РФС

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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