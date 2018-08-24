В возрасте 93-х лет умер ветеран «Спартака» Алексей Парамонов

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сегодня на 94-м году жизни скончался бывший нападающий «Спартака» Алексей Парамонов. Ранее в этом месяце состояние здоровья ветерана резко ухудшилось, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позже Парамонов был выписан из больницы, однако в ночь на 18 августа он был доставлен в реанимацию.

В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947-1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча, став четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.

Парамонов в составе сборной СССР принял участие в 13 играх и стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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