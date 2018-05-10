Андреа Пирло будет помощником Роберто Манчини в сборной Италии

Экс-футболиста «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло планируют пригласить в сборную Италии. Это может случиться в случае прихода на пост главного тренера Роберто Манчини.

Если назначение произойдет, то для Андреа это будет первым опытом тренерской работы. Напомним, 38-летний защитник завершил карьеру 21 ноября прошлого года, его прощальный матч запланирован на 21 мая в Милане.

Ранее пообщались, что Пирло планирует перейти в итальянскую сборную только в том случае, если ее возглавит Карло Анчелотти или Антонио Конте. СПИ же сообщают, что Манчини и Федерация футбола Италии уже договорились о 2-летнем контракте и подпишут его 20 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato