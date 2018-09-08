Антонио Конте посоветовал Джона Терри главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Антонио Конте

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обсуждал с экс-рулевым «Челси» Антонио Конте кандидатуру защитника Джона Терри. Игрок должен перейти в клуб в ближайшее время.

Конте, который работал с Терри в «Челси» в сезоне-2016/17, высоко отозвался о способностях 37-летнего футболиста и сказал Каррере, что игрок может легко адаптироваться в российской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что Терри подпишет со «Спартаком» контракт на один сезон с опцией продления еще на год. Зарплата англичанина в московском клубе составит около € 2 млн в год.

В прошлом сезоне Терри защищал цвета «Астон Виллы», с которой дошел до финала плей-офф Чемпионшипа, однако уступил «Фулхэму» право выступать в Премьер-лиге и ушел из бирмингемского клуба свободным агентом.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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