Массимо Каррера — о главных целях на сезон

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу ситуации с продлением контракта. Срок действия соглашение истекает в конце сезона.

«На данный момент я ни о чем не думаю подобном. Моя главная цель – добиться результатов. И постараться убедить Федуна, который, как он сказал, верит в результат. Я постараюсь убедить его с помощью результата.

Это случалось, когда я был еще футболистом: для меня истечение контракта был дополнительным стимулом работать еще усерднее. То же самое я делаю сейчас. Но нет разницы, 5-летний у тебя контракт или истекающий», – сказал Каррера.

В текущем сезоне красно-белые под руководством итальянского специалиста делят четвертое место в РПЛ, набрав 18 очков в 10 играх.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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