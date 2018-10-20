Массимо Каррера — о главных целях на сезон

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу ситуации с продлением контракта. Срок действия соглашение истекает в конце сезона.

«На данный момент я ни о чем не думаю подобном. Моя главная цель – добиться результатов. И постараться убедить Федуна, который, как он сказал, верит в результат. Я постараюсь убедить его с помощью результата.

Это случалось, когда я был еще футболистом: для меня истечение контракта был дополнительным стимулом работать еще усерднее. То же самое я делаю сейчас. Но нет разницы, 5-летний у тебя контракт или истекающий», – сказал Каррера.

В текущем сезоне красно-белые под руководством итальянского специалиста делят четвертое место в РПЛ, набрав 18 очков в 10 играх.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»