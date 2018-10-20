Марсело: «С Лопетеги мы до самой смерти»

«Реал» потерпел очередное поражение — 1:2 от «Леванте». Марсело прокомментировал текущее положение клуба.

Об игре

«Мы хорошо играли, мяч не хотел залетать в ворота. Тренер хочет вернуть уверенность. Мы пробили 33 раза, а мяч так и не зашел в ворота. Нам нельзя унывать, чтобы снова выигрывать матчи.

«Леванте» ничего не создал, они воспользовались нашими ошибками».

О Лопетеги

«С ним мы до самой смерти, он говорит нам очень правильные вещи, и между нами хорошее взаимодействие. Нужно позволить ему работать», – сказал Марсело.

Сайт ftbl.ru показывал этот матч в прямом эфире. Следующая трансляция состоится в 21:45, «Барселона» сыграет с «Севильей».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»