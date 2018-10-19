Президент «Баварии» продал игрока за неудачный матч в ЛЧ

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, почему защитник Хуан Бернат летом был продан в «ПСЖ». Босс мюнхенцев посетовал на ошибки испанца.

«Вы продолжаете спрашивать меня о продаже Берната, как будто «Бавария» очень от него зависела.

Когда мы в прошлом году играли с «Севильей» в Лиге чемпионов, он чуть собственными руками не выбил нас оттуда. Тогда мы и решили его продать», – заявил Хенесс.

В текущем сезоне Хуан Бернат провел за «ПСЖ» четыре игры во французской Лиге 1 и отметился двумя предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Bulinews.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»