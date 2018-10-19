Президент «Баварии» продал игрока за неудачный матч в ЛЧ

Автор: Владимир Шевелев 0

Хуан Бернат

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, почему защитник Хуан Бернат летом был продан в «ПСЖ». Босс мюнхенцев посетовал на ошибки испанца.

«Вы продолжаете спрашивать меня о продаже Берната, как будто «Бавария» очень от него зависела.

Когда мы в прошлом году играли с «Севильей» в Лиге чемпионов, он чуть собственными руками не выбил нас оттуда. Тогда мы и решили его продать», – заявил Хенесс.

В текущем сезоне Хуан Бернат провел за «ПСЖ» четыре игры во французской Лиге 1 и отметился двумя предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник:  Bulinews.com

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хуан Бернат стал игроком «ПСЖ»

Лига Европы

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, «Ростов» и «Рубин» разошлись ничьей, ЦСКА купил Арнора Сигурдссона. Главные новости дня

«Бавария» хочет купить Товена, «Марсель» оценил игрока в 80 млн евро.

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 