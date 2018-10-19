«Бавария» требует от прессы прекратить противоправные действия

Руководители «Баварии» выступили против критики игроков клуба со стороны прессы. Клуб недоволен отношение СМИ к футболистам и клубу, а также публикацией ложных новостей, сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы собрались в понедельник, после игры Германии с Голландией. То, что мы прочитали в прессе, было лишь сведением счетов, особенно с игроками «Баварии». Достоинство человека неприкосновенно. Мы больше не примем этого.

Я даже не могу передать, что писали о Нойере. Он четырежды признавался лучшим вратарем года, создал, без преувеличения, свой стиль игры. А что пишут о Бойтенге и Хуммельсе… Похоже, эти эксперты забыли, что такое достоинство и порядочность.

То же касается и Рибери с Роббеном, которые целое десятилетие вносили свой вклад в то, чтобы «Бавария» светила яркой звездой в мире. Я хотел бы напомнить вам, что они оба выиграли все. Эти разговоры о возрасте неуважительны! Хочу также напомнить, что Германия выиграла ЧМ-2014 во многом благодаря игрокам «Баварии».

Еще три недели назад все было в порядке, но вот мы не выигрываем 4 матча подряд, и мир разваливается на куски. Нет никаких причин так относиться к команде. Мы больше не будем мириться с этим. Мы направили требование о прекращении противоправных действий группы Springer (Bild).

Речь идет об их неправильных новостях – по поводу операции Корентена Толиссо, о Джейдоне Санчо («Бавария» якобы отказалась от его покупки год назад) из дортмундской «Боруссии». Мы будем защищать наших игроков, команду и тренера», – сказал Румменигге.

В пресс-конференции также приняли участие президент клуба Ули Хенесс и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Ранее предполагалось, что руководители «Баварии» могут сообщить об отставке Нико Ковача и назначении Арсена Венгера на пост тренера.

Мюнхенцы занимают шестое место в Бундеслиге, проиграв два матча подряд. Во всех турнирах серия без побед составляет 4 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Mia San Mia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»