Мамаев и Кокорин попросили о посещении храма при СИЗО

Автор: Владимир Шевелев 0

Диакон Кирилл Марковский — помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими. Он сообщил, что находящиеся под следствием футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев изъявили желание посетить церковь при СИЗО.

«Их посещали правозащитники, уполномоченный по правам человека ФСИН, насколько я знаю, возможно, психолог, но и я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.

Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление, службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много.

Верующих у нас – 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной», – сказал Марковский.

Все подробности по делу футболистов читайте здесь.

Фото: Global Look Press

Источник:  Life.ru

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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