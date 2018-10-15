«Локомотив»: «Клуб ежемесячно перечисляет алименты бывшей жене Тарасова»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию о задолженности полузащитника Дмитрия Тарасова. Речь о долге по алиментам перед его бывшей женой Оксаной.

Ранее адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин сообщил, что сумма задолженности составляет около 15 миллионов рублей. По его словам, «Локомотив» получил исполнительный лист по решению суда, признал задолженность, однако отказался ее погашать, ссылаясь на финансовые трудности.

«Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно.

У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов», – говорится в сообщении «Локомотива».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»