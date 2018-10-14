Капитан «Анжи» Дмитрий Белоруков: «Я бесплатно играю в футбол последние полгода»

Автор: Владимир Шевелев 0

Дмитрий Белоруков — капитан «Анжи» в новом сезоне. Защитник сообщил, что не получает зарплату последние полгода.

– Разочаровались в российском футболе. «Амкар», «Анжи»…

– Да уж… Так получается, что последние полгода я играю в футбол бесплатно. Но ведь это началось не с «Анжи». Примеров хватает. «Сатурн», «Москва», «Алания», «Тосно». Такая вот тенденция… Мне кажется, руководству лиги нужно озаботиться проблемой. Не должно быть такого!

– Может быть, футбол в регионах не нужен?

– Я так не думаю. Люди в регионах футбол любят, ходят на стадион. А вот почему нет спонсоров… Не знаю, не готов ответить. Проблема давно назрела, – сказал защитник.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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