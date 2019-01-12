Егор Сорокин: «Сборы – это самые тяжелые периоды для футболиста»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал о работе команды на сборе в Турции. Также он отметил, какой период является самым тяжелым для футболиста.

«Плодотворно тренируемся в двухразовом режиме. Думаю, сборы – это самые тяжелые периоды для футболиста. Каждый к этому в какой-то степени уже привык и спокойно относится.

Тяжело всем, но все друг друга подбадривают, помогают, подсказывают. Готовимся в позитивном русле.

План – подготовиться, набрать физическую форму, чтобы побеждать в каждом матче и занять высокое место в РПЛ», – сказал Сорокин.

В этом сезоне Егор Сорокин принял участие в 14 матчах чемпионата России, отметившись 4 забитыми голами.

Фото: твиттер «Рубина»
Источник: официальный канал «Рубина» в YouTube

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