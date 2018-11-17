Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан завершил карьеру в сборной Молдовы

Капитан «Ростова» Александр Гацкан больше не будет выступать за сборную Молдовы. 34-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я хочу сообщить новость, которая для некоторых может стать печальной, но когда-нибудь это должно было случиться. Для меня матч со сборной Люксембурга станет последним в футболке национальной команды», — сказал Гацкан.

Александр провел более 50 матчей за сборную Молдавии, которая в воскресенье в Кишиневе сыграет с командой Люксембурга в Лиге наций.

Молдавский хавбек защищает цвета «Ростова» с 2008 года, ранее он также выступал за казанский «Рубин». В составе ростовского клуба Гацкан, несколько раз признававшийся футболистом года в Молдавии, в 2014 году стал обладателем Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: Фэйсбук Александра Гацкана