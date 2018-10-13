Лука Модрич недоволен сорвавшимся трансфером в Италию

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич хочет покинуть клуб. Хорват недоволен, что не смог перейти в миланский «Интер» в минувшее трансферное окно.

Неудачное начало сезона только ухудшило ситуацию. Напомним, в стартовых восьми турах испанской Примеры «сливочные» потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Сейчас команда Хулена Лопетеги занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

По информации источника, 33-летний хорват все еще намерен покинуть «Реал». «Интер» тоже не потерял интереса к игроку, однако ранее спортивный директор клуба Пьеро Аусилио заявил, что переход невозможно осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Примеры Модрич принял участие в 8 играх и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»