Хавбек «Зенита» остается трансферной целью «Милана»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может зимой покинуть. Он по-прежнему интересен «Милану».
Итальянский клуб хотел бы подписать 24-летнего хавбека сборной Аргентины, несмотря на грядущий трансфер полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты.
Паредес не против возвращения в Италию, но сделка возможна лишь на приемлемых для «Милана» условиях.
Клуб находится под пристальным внимание со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, а «Зенит» не собирается отпускать Паредеса дешевле 25 миллионов евро.
Паредес остается трансферной целью «Милана», но руководители клуба изучают и другие варианты.
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport