Хавбек «Зенита» остается трансферной целью «Милана»

Автор: Владимир Шевелев 0

Леандро Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может зимой покинуть. Он по-прежнему интересен «Милану».

Итальянский клуб хотел бы подписать 24-летнего хавбека сборной Аргентины, несмотря на грядущий трансфер полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты.

Паредес не против возвращения в Италию, но сделка возможна лишь на приемлемых для «Милана» условиях.

Клуб находится под пристальным внимание со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, а «Зенит» не собирается отпускать Паредеса дешевле 25 миллионов евро.

Паредес остается трансферной целью «Милана», но руководители клуба изучают и другие варианты.

Фото: Global Look Press

Источник:  Corriere dello Sport 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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