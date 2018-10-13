Хавбек «Зенита» остается трансферной целью «Милана»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может зимой покинуть. Он по-прежнему интересен «Милану».

Итальянский клуб хотел бы подписать 24-летнего хавбека сборной Аргентины, несмотря на грядущий трансфер полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты.

Паредес не против возвращения в Италию, но сделка возможна лишь на приемлемых для «Милана» условиях.

Клуб находится под пристальным внимание со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, а «Зенит» не собирается отпускать Паредеса дешевле 25 миллионов евро.

Паредес остается трансферной целью «Милана», но руководители клуба изучают и другие варианты.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»