Арсен Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Арсен Венгер

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может в будущем перейти на работу в «ПСЖ». У главного тренера парижан Томаса Тухеля напряженные отношения с нынешним спортивным директором Антеру Энрике.

Речь не идет о переменах в структуре клуба из Парижа в краткосрочной перспективе, но в случае успешного выступления Тухель может получить право сместить Энрике, например, следующим летом.

Венгер ранее признавался, что готов поработать в «ПСЖ».

Парижане выиграли все 9 матчей на старте чемпионата Франции, а в Лиге чемпионов идут третьими после двух туров.

Фото: Global Look Press

Источник:  RMC Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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