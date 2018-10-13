Игроки «Томи» протестуют против долгов по зарплате

Матч 16-го тура тура Олимп-ФНЛ «Томь» – «Сочи» начался на шесть минут позже запланированного времени. Игроки клуба из Томска задержали выход на поле, выразив протест против многомесячных долгов по зарплате.

Кроме того, игроки вышли на поле в футболках с надписью «Томь» – результат за бесплатно».

Сотрудники томского клуба не получают деньги четвертый месяц. Игроки уведомили руководство клуба, что могут приостановить трудовую деятельность.

«Томь» делит первое место в таблице с «Тамбовом». У обоих клубов по 31 очку.

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев

Источник: vtomske.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»