Игроки «Томи» протестуют против долгов по зарплате

Автор: Владимир Шевелев 0

Томь - Терек

Матч 16-го тура тура Олимп-ФНЛ «Томь» – «Сочи» начался на шесть минут позже запланированного времени. Игроки клуба из Томска задержали выход на поле, выразив протест против многомесячных долгов по зарплате.

Кроме того, игроки вышли на поле в футболках с надписью «Томь» – результат за бесплатно».

Сотрудники томского клуба не получают деньги четвертый месяц. Игроки уведомили руководство клуба, что могут приостановить трудовую деятельность.

«Томь» делит первое место в таблице с «Тамбовом». У обоих клубов по 31 очку.

Фото: Global Look Press  Сергей Дроняев

Источник:  vtomske.ru

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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