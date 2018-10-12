Поляк Рачковчкий будет обслуживать матч России и Турции

Стала известна бригада судей, которая будет работать на игре России и Турции в рамках Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром будет поляк Павел Рачковский, а его помощниками станут Михал Обукович и Радослав Сейка. Дополнительные ассистенты за линией ворот – Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл. Резервным арбитром назначен Марцин Бонек. Напомним , встреча России против Турции пройдет 14 октября на сочинской арене «Фишт», ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

После двух туров Лиги наций сборная России идет на первом месте в группе 2 с 4 очками в активе. Турки с 3 баллами расположились на втором месте, а шведы — на третьей строчке с 1 баллом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА