Поляк Рачковчкий будет обслуживать матч России и Турции

Автор: Дмитрий Темников 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Стала известна бригада судей, которая будет работать на игре России и Турции в рамках Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. 

Главным арбитром будет поляк Павел Рачковский, а его помощниками станут Михал Обукович и Радослав Сейка. Дополнительные ассистенты за линией ворот – Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл. Резервным арбитром назначен Марцин Бонек. Напомним , встреча России против Турции пройдет 14 октября на сочинской арене «Фишт», ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

После двух туров Лиги наций сборная России идет на первом месте в группе 2 с 4 очками в активе. Турки с 3 баллами расположились на втором месте, а шведы — на третьей строчке с 1 баллом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА

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