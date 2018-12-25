В Москве мошенники открыли детские футбольные школы и заработали на этом 1 млрд рублей

В Москве задержали мошенников, которые управляли футбольными школами. Двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет соответственно открыли четыре школы, они были нерентабельны.

Преступники заключали договоры о займах с фиксированным доходом с клиентами школ. Денежные средства никак в бухучете не отражались.

В 2018 году школы закрылись, а деньги в размере около миллиарда рублей возвращены не были. Потерпевшими признаны более 700 человек.

Подозреваемые заключены под стражу в качестве меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт МВД по Москве