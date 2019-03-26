«Спартак» объявил о запуске собственного мобильного оператора. Название — «Спартак Мобайл».

«Тарифные планы представляют собой сочетание преимуществ, привлекательных для клиентов, которые отдают предпочтение максимальному комфорту», – говорится в официальном твиттере клуба.

⚡️⚡️⚡️Дорогие болельщики! 🙌🏻 Мы рады поделиться отличной новостью для всех красно-белых! Проект «Спартак-Мобайл» официально запускается! 🔴⚪️ Теперь вы можете приобрести фирменную сим-карту в цветах любимого клуба, а также стать обладателем других ценных бонусов. pic.twitter.com/sbvxuThtNO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 26, 2019

Сообщается, что у «красно-белых» есть три варианта подключения: «Народный за 650», «Народный за 1000», «Народный за 1600».

Стоит отметить, что московский клуб сможет бесплатно доставить сим-карту в любую точку России.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Спартака»