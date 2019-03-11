Карим Бензема: «Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона»

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил поддержку главному тренеру команды Сантьяго Солари после разгрома «Вальядолида» в матче Ла Лиги. Напомним, мадридский клуб выиграл со счетом 4:1.

«Раздевалка чрезвычайно сплоченная. Надеюсь, Солари останется у нас до конца сезона. Но это вопрос клуба, не хочу это обсуждать.

Мы вместе с Солари. Если бы команда не была за тренера, мы бы не сыграли так, как сегодня. Зачем менять его сейчас? До финиша 11 матчей, и мы надеемся, что он останется [до конца сезона]», — сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что на этой неделе «Реал» может вновь возглавить Жозе Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca