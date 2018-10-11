Адвокат Павла Мамаева попросил суд изучить видео из кафе

Автор: Владимир Шевелев 0

Павел Мамаев

Началось судебное заседание с участием футболиста Павла Мамаева. Он подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала, а также на двух чиновников Минпромторга.

Адвокат Мамаева представил суду документы о том, что у футболиста находятся иждивении жена и двое детей.

В ходе процесса адвокат заявил, что на видео Мамаев находится в другой части кафе и не имеет отношения к инциденту, касающегося хулиганства.

На предложение просмотреть видео, следователь и прокурор выразили возражение. Судья принял сторону обвинения.

Фото: Global Look Press
Источник:  твиттер Дмитрия Зеленова

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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