Пол Скоулз покинул пост главного тренера «Олдхэма». 44-летний специалист возглавлял клуб с 11 февраля.

«С большим сожалением сообщаю о решении покинуть должность в клубе.

Я надеялся провести все 18 месяцев моего контракта в клубе, за который я болел всю жизнь. Болельщики, игроки, друзья и моя семья знали, с какой гордостью я работал на своем посту.

Очень скоро стало ясно, что я не смогу работать так, как я хотел, и как мне обещали, прежде чем я занял должность.

Желаю болельщикам, игрокам и команде всего лучшего в этом сезоне. Я продолжу смотреть матчи и поддерживать команду, но как болельщик», – говориться в заявлении Скоулза.

Напомним, Пол Скоулз возглавил «Олдхэм» 11 февраля. В первом матче лиги 2 под руководством Скоулза «Олдхэм» одержал победу над «Йовилом» (4:1). В последующих 6 матчах команда смогла набрать лишь 3 очка (3 ничьи и 3 поражения).

После 37-туров второй английской лиги «Олдхэм» с 48 очками занимает 14-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Sky Sports