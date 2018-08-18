Легенду «Спартака» Алексея Парамонова доставили в реанимацию

Экс-форвард московского «Спартака» Алексей Парамонов был доставлен в реанимацию. 93-летнего Парамонова в конце июля госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В четверг Парамонова выписали из больницы, но в ночь с пятницы на субботу он был доставлен в реанимацию. Ситуация тяжелая», – сообщил близкий друг ветерана «Спартака» Михаил Захаров.

В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947-1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча, став четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.

Парамонов в составе сборной СССР принял участие в 13 играх и стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС