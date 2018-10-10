«Милан» приобретет 21-летнего бразильца за 35 миллионов евро

Хавбек «Фламенго» Лукас Пакета близок к переходу в «Милан». Итальянский клуб выиграл борьбу за 21-летнего хавбека у «ПСЖ».

Переговоры вел директор «россонери» Леонардо. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро. На этой неделе игрок должен пройти медосмотр перед завершением трансфера.

Пакета в 2016 году дебютировал за первую команду «Фламенго». В этом году он впервые был приглашен в сборную Бразилии, но пока не провел за нее ни одного матча.

В текущем сезоне бразильской Серии А Пакета провел за «Фла» 24 игры, забил 9 мячей и однажды ассистировал партнеру.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»