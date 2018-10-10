«Милан» приобретет 21-летнего бразильца за 35 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукас Пакета

Хавбек «Фламенго» Лукас Пакета близок к переходу в «Милан». Итальянский клуб выиграл борьбу за 21-летнего хавбека у «ПСЖ».

Переговоры вел директор «россонери» Леонардо. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро. На этой неделе игрок должен пройти медосмотр перед завершением трансфера.

Пакета в 2016 году дебютировал за первую команду «Фламенго». В этом году он впервые был приглашен в сборную Бразилии, но пока не провел за нее ни одного матча.

В текущем сезоне бразильской Серии А Пакета провел за «Фла» 24 игры, забил 9 мячей и однажды ассистировал партнеру.

Фото: Global Look Press

Источник:  Globo Esporte

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Генеральный директор «Милана»: «Мы не можем ждать»

«Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»

Аарон Рэмзи

Аарон Рэмзи может бесплатно уйти из «Арсенала» в чемпионат Италии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 