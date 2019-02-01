Клубы английской премьер-лиги впервые с 2012 года потратили на зимние трансферы меньше, чем годом ранее

Клубы АПЛ потратили 180 миллионов фунтов во время зимнего трансферного окна. Таким образом, впервые с 2012 года этот показатель сократился по сравнению с предыдущим сезоном.

Напомним, прошлой зимой клубы АПЛ суммарно потратили 430 миллионов фунтов. В предыдущие годы этот показатель составлял 215 млн, 175 млн, дважды 130 млн, 60 млн и 225 млн.

Стоит отметить, что самым дорогим трансфером нынешней зимы стал переход полузащитника Кристиана Пулишича из «Боруссии» в «Челси» за 55 миллионов фунтов.

Если учитывать летнюю трансферную кампания, всего за год клубы АПЛ потратили 1,4 миллиарда фунтов. Это второй показатель в истории после сезона-2017/18 (1,9 млрд фунтов).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports