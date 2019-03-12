Эрнесто Вальверде: «Барселона» – оборонительная команда, постараемся как следует закрыться»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (первая игра — 0:0) ответил шуткой на высказывание французского журналиста. Репортер сказал, что каталонская команда периодически играет в оборонительный футбол.

«Барселона» – оборонительная команда, постараемся как следует закрыться. Наша команда всегда умела реагировать на тяжелые периоды, мы это видели и в прошлом, и в нынешнем сезоне.

Но за 90 минут произойти может все, что угодно, в твою пользу или против тебя. Но мы готовы атаковать ворота соперника», – сказал Вальверде.

Матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта в Испании. Начало встречи — 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo