Интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой выложили в интернет

Интимные фотографии полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его жены были выложены в интернет. Они появились на странице в Instagram.

Жене футболиста, Алане Мамаевой, угрожали это сделать после ареста Павла Мамаева, если она не заплатит хакерам. Она не заплатила. Поэтому фотографии и видео выложили в сеть.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева удалила свою страницу в социальной сети именно из-за возможного слива фотографий хакером.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сейчас находится в СИЗО за избиение чиновника Минпромтора Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash Global Look Press