Интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой выложили в интернет

Интимные фотографии полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его жены были выложены в интернет. Они появились на странице в Instagram.
Жене футболиста, Алане Мамаевой, угрожали это сделать после ареста Павла Мамаева, если она не заплатит хакерам. Она не заплатила. Поэтому фотографии и видео выложили в сеть.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева удалила свою страницу в социальной сети именно из-за возможного слива фотографий хакером.
Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сейчас находится в СИЗО за избиение чиновника Минпромтора Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
Фото: Global Look Press
Источник: Mash
Источник: Mash