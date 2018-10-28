Интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой выложили в интернет

Автор: Роман Шлуинский 0
Павел МамаевИнтимные фотографии полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его жены были выложены в интернет. Они появились на странице в Instagram. 
Жене футболиста, Алане Мамаевой, угрожали это сделать после ареста Павла Мамаева, если она не заплатит хакерам. Она не заплатила. Поэтому фотографии и видео выложили в сеть.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева удалила свою страницу в социальной сети именно из-за возможного слива фотографий хакером.
Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сейчас находится в СИЗО за избиение чиновника Минпромтора Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
Фото: Global Look Press
Источник: Mash
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