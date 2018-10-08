Росс Баркли: «Забить свой первый гол за «Челси» – это просто фантастика для меня»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился своими эмоциями от выездной победы своего клуба над «Саутгемптоном». Лондонцы победили со счетом 3:0.

«Это фантастический для нас результат, и не только это, забить свой первый гол – это просто фантастика для меня. Кажется, будто я нахожусь на высоком уровне пару лет, но все дело в том, чтобы выдать хорошее выступление в день матча. В прошлом сезоне у меня было сложное время из-за травм, но на тренировках я ощущал себя сильным и уверенным, и именно от этого я отталкивался.

По ходу сезона, уверен, я буду прогрессировать и покажу всем, на что способен. Сейчас мы боремся за титул. У нас есть игроки, уже добивавшиеся этого успеха, и мы считаем, что способны это сделать», — сказал 24-летний полузащитник.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт «Челси»

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