Криштиану Роналду пропустит игры за сборную Португалии не из-за изнасилования

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил не играть за сборную Португалии до конца года. Такое решение было принято после беседы футболиста с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем и главным тренером Фернанду Сантушем.

Роналду не был вызван на матчи португальцев в Лиге наций в сентябре, так как решил сосредоточиться на адаптации в «Ювентусе».

Сборной Португалии до конца года предстоит сыграть три матча Лиги наций (два матча против Польши и один против Италии), а также товарищеский матч против Шотландии.

В настоящее время в отношении Роналду ведется расследование. В 2009 году американская модель Кэтрин Майорга году подала в полицию заявление об изнасиловании, но при этом не раскрыла имя нападавшего (Криштиану Роналду). У нее были необходимые медицинские свидетельства.

В 2010-м она подписала документ с юристами Роналду и получила 375 тысяч долларов за молчание. В сентябре 2018-го полиция Вегаса возобновила дело. Криштиану все отрицает. Говорит, что женщина хочет прославиться за счет его имени.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»