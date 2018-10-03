Массимо Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? Мы не умеем обороняться 90 минут, а стараемся затруднить жизнь соперника»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал игроков, которые не примут участия в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Также итальянец поделился мнением относительно оборонительной игры ЦСКА.   

«Все, кто тренируется в общей группе, смогут сыграть. Естественно, помимо Кутепова, Жиго и Педро Роши. Что касается матча с «Ростовом», это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, что будет лучше для «Спартака».

Считаю ли, что нужно брать пример с ЦСКА, который обыграл «Реал»? Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника», — подытожил специалист.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в «Лужниках» минимально обыграл «Реал». «Спартак» же проведет вторую встречу в группе Лиги Европы завтра, начало домашнего матча с «Вильярреалом» запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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