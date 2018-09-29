Криштиану Роналду о лучшем голе по версии ФИФА: «Давайте не лгать самим себе — мой гол был лучшим»

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил экс-одноклубника Луку Модрича с завоеванием приза лучшему игроку по версии ФИФА. Также португалец выделил лучший гол сезона.

О наградах

«Награды – это награды… У меня их много. Я играю, чтобы побеждать, а не выигрывать призы. Я выступаю на топ-уровне вот уже 15 лет, и я горжусь тем, чего добился».

О Модриче

«Поздравляю Модрича с победой».

О голе Салаха, который ФИФА признал лучшим

«Салах заслужил приз Пушкаша, он забил хороший гол. Но давайте будет честны, давайте не будем лгать самим себе, мой гол был лучшим».

Фото: Global Look Press

Источник:  Diario Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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