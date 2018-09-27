Сергей Прядкин о введении VAR в РПЛ: «Клубы попросили ускорить процесс»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда в чемпионате России планируется введение VAR. И что об этом думают клубы.

— На какой стадии находится работа по внедрению системы VAR?

— Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счет готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей.

Более того, есть письмо на имя Александра Алаева от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки, нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров.

— Уже известны примерные сроки начала работы VAR в лиге?

— Ждем одобрения и разрешения от международных органов футбола, возможно, получим добро на проведение матчей в тестовом режиме. Но есть один нюанс. Перед жеребьевкой группового этапа еврокубков в Монако я общался с Роберто Розетти, возглавляющим судейский комитет УЕФА.

Он четко объяснил мне, что вводить систему в России нужно на каждом стадионе. Недопустимо, если «Краснодар» и «Спартак» установят VAR, а другие клубы оставят свои арены без нее. Следовательно, будут возникать вопросы с другими командами.

— Судейская коллегия все чаще признает ошибки и не стесняется об этом говорить, а также ставить судьям неуды. Почему в таком случае, пока не работает VAR, РПЛ не отменяет незаслуженные карточки и дисквалификации или, наоборот, не увеличивает срок последних, когда это требуется?

— Решение арбитров как закон, обратной силы не имеет. Да, департамент судейства и инспектирования РФС может признать ошибку судьи и наказать его, отстранить на некоторое время от судейства матчей премьер-лиги. Но аннулировать результат поединка никто не будет.

Эта практика распространена во всем мире. В противном случае при создании одного прецедента начнется хаос, после каждой встречи начнутся требования отменить то или иное решение.

Фото: Global Look Press

Источник: RT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»