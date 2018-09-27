Система VAR будет использоваться на матчах Лиги чемпионов со следующего сезона

УЕФА сообщил о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в турнирах, проходящих под эгидой организации. Со следующего сезона она начнет использоваться в ЛЧ.

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Доме европейского футбола в Ньоне и постановил, что VAR будет использоваться в Лиге чемпионов, начиная с сезона-2019/20 (со стадии плей-офф, в августе 2019 года).

Кроме того, было решено, что система видеопомощи арбитрам также будет использоваться на Суперкубке УЕФА-2019. Впоследствии УЕФА планирует использование VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная, со стадии группового этапа) и в финале Лиги Наций 2021 года.

«Мы уверены, что до введения системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года у нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки должностных лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов», – заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»