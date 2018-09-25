Аарон Рэмси может бесплатно уйти из «Арсенала» в чемпионат Италии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси может перебраться в Италию. Туринский «Ювентус» может бесплатно подписать валлийца следующим летом.
Контракт хавбека истекает в конце нынешнего сезона, и игрок пока не ведет переговоров с руководством английского клуба о подписании нового договора.
Отмечается, что в услугах Рэмси также заинтересованы «Милан» и «Лацио».
В текущем сезоне валлийский хавбек провел 6 игр за «канониров» в АПЛ и отметился двумя голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato