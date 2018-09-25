Паоло Мальдини: «Серхио Рамос – лучший центральный защитник в мире»

Автор: Владимир Шевелев 0

Серхио Рамос

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини назвал лучшего, на его взгляд, игрока обороны. Он лестно отозвался об игре защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире», — заявил Мальдини.

Итальянец вчера находился в Лондоне, где проходила церемония вручения наград от ФИФА.

Всю свою карьеру, с 1984 по 2009 год, Паоло Мальдини выступал за «Милан». Плюс на его счету 126 игр и 7 голов за сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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