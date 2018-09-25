Паоло Мальдини: «Серхио Рамос – лучший центральный защитник в мире»

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини назвал лучшего, на его взгляд, игрока обороны. Он лестно отозвался об игре защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире», — заявил Мальдини.

Итальянец вчера находился в Лондоне, где проходила церемония вручения наград от ФИФА.

Всю свою карьеру, с 1984 по 2009 год, Паоло Мальдини выступал за «Милан». Плюс на его счету 126 игр и 7 голов за сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»