Луис Энрике: «Видеоповторы — лучшее, что случалось с футболом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал решение о введении в футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR). С этого сезона система используется в чемпионате Испании.

«Мне очень понравилась идея ввести VAR. Возможность вернуться к отыгранным моментам матча — лучшее, что случалось с футболом. Я за справедливость в отношении обеих команд, которые выходят на поле», — сказал Луис Энрике.

Напомним, во вчерашнем матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Жирона» (2:2) арбитр Хесус Мансано удалил защитника сине-гранатовых Клемана Лангле в первом тайме после просмотра видеоповтора.

Многие, включая представителей «Барселоны», назвали решение судьи несправедливым.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Барселона

Мексика вслед за США может принять матч Примеры

Барселона

«Барселона» – первый испанский клуб, который будет играть с чемпионской нашивкой на форме

Реад - Барселона

«Барселона» покорила YouTube

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 