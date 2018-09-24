Луис Энрике: «Видеоповторы — лучшее, что случалось с футболом»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал решение о введении в футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR). С этого сезона система используется в чемпионате Испании.

«Мне очень понравилась идея ввести VAR. Возможность вернуться к отыгранным моментам матча — лучшее, что случалось с футболом. Я за справедливость в отношении обеих команд, которые выходят на поле», — сказал Луис Энрике.

Напомним, во вчерашнем матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Жирона» (2:2) арбитр Хесус Мансано удалил защитника сине-гранатовых Клемана Лангле в первом тайме после просмотра видеоповтора.

Многие, включая представителей «Барселоны», назвали решение судьи несправедливым.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»