Луис Энрике: «Видеоповторы — лучшее, что случалось с футболом»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поддержал решение о введении в футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR). С этого сезона система используется в чемпионате Испании.
«Мне очень понравилась идея ввести VAR. Возможность вернуться к отыгранным моментам матча — лучшее, что случалось с футболом. Я за справедливость в отношении обеих команд, которые выходят на поле», — сказал Луис Энрике.
Напомним, во вчерашнем матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Жирона» (2:2) арбитр Хесус Мансано удалил защитника сине-гранатовых Клемана Лангле в первом тайме после просмотра видеоповтора.
Многие, включая представителей «Барселоны», назвали решение судьи несправедливым.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca