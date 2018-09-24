«Ювентус» вышел на рынок криптовалют

«Ювентус» подписал многолетнее партнерское соглашение с блокчейн‐компанией Socios. Таким образом, туринский клуб вышел на рынок криптовалют.

Будет выпущен специальная цифровой токен для фанатов «Ювентуса» (Juventus Official Fan Token). Он позволит болельщикам участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные эксклюзивные награды.

Ранее с этой же компанией договор заключил французский клуб «ПСЖ». Кроме того, такая же концепция взаимоотношений между клубом и болельщиками используется «Реалом» и «Барселоной».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»