«Ювентус» вышел на рынок криптовалют

Автор: Владимир Шевелев 0

Ювентус

«Ювентус» подписал многолетнее партнерское соглашение с блокчейн‐компанией Socios. Таким образом, туринский клуб вышел на рынок криптовалют.

Будет выпущен специальная цифровой токен для фанатов «Ювентуса» (Juventus Official Fan Token). Он позволит болельщикам участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные эксклюзивные награды.

Ранее с этой же компанией договор заключил французский клуб «ПСЖ». Кроме того, такая же концепция взаимоотношений между клубом и болельщиками используется «Реалом» и «Барселоной».

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Ювентуса»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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