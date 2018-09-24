Френки де Йонг может перейти в «Реал» за 80 миллионов евро

«Реал» хочет побороться с «Барселоной» за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. По данным источника, мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего голландца 80 миллионов евро.

«Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Спросите у Марка Овермарса, вся эта информация есть у него», – заявил агент игрока Али Дурсун.

Ранее сообщалось, что в де Йонге заинтересована «Барселона». Каталонский клуб хотел приобрести игрока следующим летом, «Аякс» просил за него 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 6 матчей за «Аякс» в Ередивизии. Также молодой хавбек дебютировал за сборную Голландии.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»