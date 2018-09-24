Александр Максименко: «Готов играть бесплатно за пожизненный контракт со «Спартаком»

Александр Максименко — ныне основной вратарь московского «Спартака». 20-летний голкипер рассказал, какую зарплату хочет получать, если его слова о готовности подписать пожизненный контракт с клубом воплотятся в жизнь.
«Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига, год пройдет – и меня не станет, все забудут.
Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», — сказал Максименко.
Ранее 20-летний голкипер заявил, что готов подписать со «Спартаком» пожизненный контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых красно-белые пропустили четыре гола.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Youtube-канал «КраСава»
Видео: Youtube-канал «КраСава»