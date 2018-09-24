Александр Максименко: «Готов играть бесплатно за пожизненный контракт со «Спартаком»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Александр Максименко — ныне основной вратарь московского «Спартака». 20-летний голкипер рассказал, какую зарплату хочет получать, если его слова о готовности подписать пожизненный контракт с клубом воплотятся в жизнь.

«Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига, год пройдет – и меня не станет, все забудут.

Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», — сказал Максименко.

Ранее 20-летний голкипер заявил, что готов подписать со «Спартаком» пожизненный контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых красно-белые пропустили четыре гола.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник:  Youtube-канал «КраСава»

Видео: Youtube-канал «КраСава»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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