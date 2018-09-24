Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Лоренцо Мельгарехо

Два игрока «Спартака» получили вызов в свои национальные сборные. Это полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Софьян Ханни. Мельгарехо вызван в сборную Парагвая, Ханни – в сборную Алжира.

Ранее сообщалось, что Мельгарехо может получить российское гражданство. На его счету всего 2 товарищеских матча за сборную Парагвая в 2012-2013 годах.

Парагвайцы проведут тренировочный сбор с 8 по 16 октября в рамках подготовки к Кубку Америки-2019.

Что касается Ханни, его Алжир 12 октября сыграет с Бенином в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций дома, а 16 октября – в гостях.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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